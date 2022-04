Née dans le Nord de la France, Fabienne Martin a développe tres jeune une passion pour le dessin. Elle suit les cours l 'École Nationale Supérieure des Arts Appliques et des Metiers d Arts, Olivier de Serres ( ENSAAMA Paris XV ). Sa carriere artistique a commence par la conception de Design dans le domaine du textile et de la publicite ( Rough, graphisme etc..) . Elle s'est ensuite concentrée exclusivement sur la peinture à l'huile en utilisant une ancienne technique appelée « a tempéra » qu'elle travaille d une façon personnelle et contemporaine. Elle expose en permanence dans galeries suivantes : Barelly, en Saint-Rémy-de-Provence, Exception à Aix-en-Provence et Cap galerie, BYRON BAY, Australie. 2005 Monaco, 2006 Beaux rivages palace Lausanne, Salons du WALDORF Palace à LONDRES 2007 London. BARCELONE 2011 " ART DE VIUVRE " , BORDEAUX 2013 Galerie ASTHRIADE



Born in northern France, Fabienne Martin developed a passion for drawing at an early age. She attended classes at the École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art, located on Olivier de Serres street ( Paris XV ).

Her artistic career started with textile design and commercial art. She then focused exclusively on oil painting using an old technique called " a tempera ", to which she gave a personal and modern twist.

She exposes on a continuing basis in the following galleries: Barelly, in Saint-Rémy de Provence, d'Exception, in Aix-en-Provence and Cape Gallery, in Byron Bay, Australia. Salons du WALDORF Palace à LOND0N 2007, BARCELONA 2011, BORDEAUX 2013 Galerie ASTHRIADE



POUR EN SAVOIR PLUS SUR MON TRAVAIL :



PEINTURE/DIGITAL ART

MUSIQUE/VIDEO :

EDITEURS :

Mes compétences :

Photographie et Traitement photo shop

Digital art

Musiques actuelles

Video clip

Peinture, huile, acrylique, aquarelle, Tempera

Peinture

Création

Art

Photographie

Video

Artiste

Art contemporain

Graphisme

Musique