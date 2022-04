Fabienne MAYENSON

En France, on recrute sur des compétences techniques... Et on se sépare sur les compétences sociales, les comportements, les savoir-être....



Tous les efforts sont faits en matière d'optimisation des process, des systèmes qualité, des flux...

Avez-vous les moyens aujourd'hui de gaspiller de l'énergie dans les malentendus, les problèmes relationnels, les conflits ?



L'efficacité est l’atteinte des objectifs avec 100% d'énergie.

L'Efficience sera l'atteinte de ces objectifs en économisant sur

- Les 25 à 30% de temps que les managers dépensent à gérer les conflits.

- Le stress généré par cette énergie négative.

Cette énergie économisée pourra alors être réinvestie pour la production de valeur.

- Démontrer les valeurs dans ses pratiques quotidiennes

- Évaluer de façon partagée la performance sur les savoir-être, les compétences relationnelles, les compétences sociales

- Se confronter pour ne pas s'affronter

- Mettre en œuvre un management efficient

- Développer son assertivité et sa communication managériale pour une meilleure performance

- Développer une communication non violente CNV

- Reprendre le contrôle de ses mails et de son activité quotidienne avec méthode sur Outlook®, Lotus Notes®, Thunderbird , Gmail ...



Vous souhaitez vous organiser pour être plus efficace sans stress: mettez en place une organisation pragmatique et simple ....

Membre de la Chambre Professionnelle des Consultants de Bourgogne

Références dans les secteurs du logement social, de la restauration, de la plasturgie, métallurgie, coiffure, ...



Intervenante auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dijon, du Conseil Régional de Bourgogne pour le réseau Bourgogne Entreprise d' Accueil.

Agréments FAFSEA pour le Plan Mutualisé Régional Bourgogne: Management de proximité, Communication efficace et cohésion d'équipe, Gérer son temps et ses priorités, Optimiser son efficacité sans stresser.



