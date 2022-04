Fabienne MAZZIOTTI

Bonjour à tous,

Je suis une personne enthousiaste, curieuse et désireuse de s'enrichir de nouvelles expériences.

On dit de moi que j'ai l'intelligence du coeur et que je suis fiable, on peut compter sur moi en toutes circonstances.

A titre professionnel, j'ai de la conscience professionnelle, de l'endurance, et je suis une personne qui aime communiquer. Je m'intègre assez facilement dans une équipe et j'entretiens de bons rapports tant avec mes collègues qu'avec ma hiérarchie.

En cas de conflit je me positionne toujours avec diplomatie ce qui me permet de dire ce qui ne me convient pas et ce que j'aimerais voir changer.

J'espère avoir été aussi sincère que possible, il est difficile de se juger soi même !







Mes compétences :

Export

Commercial export trilingue

Administration des ventes

Langues étrangères

Esprit d'équipe

Aisance relationnelle et adaptation

Customer care

Gestion de Grands Comptes