Fabienne MENAPACE

- Pilotage de projets et d'études

- Compétences reconnues en eau et assainissement

- Compétences en maîtrise d’œuvre et suivi de travaux

- Connaissance des Collectivités Locales

- Management d'une équipe

- Commercialisation de prestations de service - Réponse à appel d'offres

- Gestion de chantiers d'usine de traitement d'eau

- Suivi et respect d'un budget de travaux (en millions d'euros)

- Planification et suivi de travaux

- Choix, suivi et organisation du travail de sous-traitants

- Application et contrôle des règles d'hygiène et de sécurité



Mes compétences :

Assainissement

Environnement

Éolien

Management

Eau

Gestion de projet