Fabienne MERCIER

Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité des ouvrages hydrauliques, je suis en charge de la gestion du projet DigueELITE pour les actions relatives à IRSTEA. L'objectif du projet est l'élaboration de digues hautement résistantes à tous les mécanismes d'érosion et notamment à la surverse. En plus de la gestion budgétaire, des interactions avec les pôles de compétitivité, de la coordination technique et de l'animation de l'équipe de projet, je mets à profit mon expertise de la modélisation IFS (Interaction Fluide-Structure) de l'érosion. Je suis également responsable de la conception et du développement d'un essai d'érosion innovant de grande envergure.



Mes compétences :

Modélisation numérique en mécanique des fluides

Gestion de projets

Modélisation en IFS

Géomécanique

Hydraulique fluviale

Ouvrages hydrauliques

Erosion