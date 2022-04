Une énergie débordante, une grande curiosité et un enthousiasme sans limite font de moi une commerciale dans l'âme, rigoureuse dans l'organisation de mon travail, à l'écoute des clients, j'aime convaincre et remporter l'adhésion sur les produits auxquels je crois.



RESPONSABLE GRANDS COMPTES INCENTIVE



DOMAINES DE COMPETENCE



Gestion et fidélisation d’un portefeuille grand comptes (BtoB)

Conquête de nouveaux clients grands comptes

Développement du département « Promotion des ventes » (BtoBtoC, conquête de nouveaux clients par le biais d’opérations 360°)

Suivi intégral des dossiers en cours

Parfaite connaissance du milieu de la récompense sur un marché de 4 segments :

Cadeaux d’affaires/Stimulation interne et externe /Promotion produits/Fidélisation

Visites régulières chez les clients afin de maintenir les relations et RDV prospects pour la conquête de nouveaux marchés.







mes coordonnées 06 45 50 74 09 / fabienne.mercier@sodexo.com



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Esprit de conquête

Prospection téléphonique

Négociation commerciale

Fidélisation de grands comptes

Développement commercial

Fidélisation des clients

Relation clientèle