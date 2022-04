Fabienne MERCIER

Formatrice - traductrice - rédactrice - relectrice - correctrice indépendante en ANGLAIS - ESPAGNOL - FRANÇAIS - COMMUNICATION



Formation en anglais - espagnol - français, général, administratif et commercial, professionnel ou technique :

- sur site

- à domicile

- par téléphone

- via Skype



Enregistrée en tant qu’organisme de formation professionnelle sous le numéro 53 56 08689 56 auprès du préfet de région de Bretagne - N° Siret 519 446 280



•Enseignement de l’espagnol, de l’anglais et du français (niveau débutant à confirmé) - cours sur supports papier, supports audio, vidéo et en laboratoire de langues.



- Intervention en entreprises, centres de formation, établissements universitaires (IUT), et soutiens scolaires.



- Atelier jeux de rôle, mise en situation professionnelle.



- Atelier rédaction de CV en anglais.



- Atelier rédaction de lettres de motivation en anglais.



- Atelier rédaction de lettres commerciales en anglais (demande de renseignements, commandes, relances, facturation, réclamation, etc.).



•Rédaction de guides linguistiques et de dictionnaires :



« Dictionnaire bilingue illustré espagnol-français » publié par les Éditions Auzou,



« Rédiger une lettre de motivation en anglais » publié chez Studyrama,



« Rédiger une lettre commerciale en anglais » publié chez Studyrama,



« Les synonymes anglais » publié chez Studyrama,



« Les homonymes anglais » publié chez Studyrama.



•Rédaction en français de supports de communication (brochures publicitaires, plaquettes commerciales, fiches techniques, fiches produits, etc.).



•Traduction de documents

techniques,

commerciaux,

publicitaires,

généraux

Anglais vers français

Espagnol vers français.



•Relecture - correction en français / anglais / espagnol

Préparation de copie avant mise en page

- Relecture

- Correction grammaticale, orthographique, syntaxique, stylistique, typographique, terminologique, suppression des coquilles.

Intégration des corrections sur fichiers informatiques possible.



•Révision d'épreuves mises en page avant impression finale

-Repérage et localisation de fautes, d'erreurs, de défauts de mise en page.

-Intégration des corrections sur fichiers informatiques possible.



•Réécriture de textes en français.



•Mise en page

- Mise en page sous Word, PowerPoint ou Publisher.



•Rédaction

- Rédaction de textes à dominante technique, commerciale ou publicitaire.



Spécialités (liste non exhaustive) :

Romans

Essais

Jeunesse

Biographies

Guides pratiques

Périodiques

Magazines

Beaux livres

Livres de poche

CD-ROM

Site Internet

Logiciels



Domaines (liste non exhaustive) :

Général

Éducatif

Touristique

Maritime

Agro-alimentaire

Agricole

Environnemental

Technique

Médical

Sciences de la vie et de la nature

Informatique

Télécommunication

Policier

Espionnage

Fantastique



Dix ans d'expériences professionnelles

Diplômée d'un D.E.S.S. Langues et Techniques Anglais - Espagnol - Français



Références :

Collaboration régulière avec le GRETA, le C.F.P.P.A, Studyrama, les Éditions du Barbu, Pôle Communication depuis 2005.



Je possède un statut de formatrice-enseignante-traductrice-correctrice-rédactrice-indépendante qui permet de faire appel à mes services de manière ponctuelle ou régulière, selon vos besoins.



Mes compétences :

Communication

Correction

Édition

Formation

Formatrice

Publicité

Rédaction

Relecture

Traduction