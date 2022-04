Fabienne MERIGHI (BERTRAND)

J'ai développé des capacités de recul et de hauteur de vue qui me permettent d'analyser rapidement une situation sous tous ses angles, de mesurer les risques, d'animer des équipes en construisant et menant à terme avec enthousisame des plans d'actions stratégiques pour l'entreprise et pour ses clients.

Mon parcours pluridisciplinaire (technique, marketing, gestion de projets, communication, management qualité) exercé au sein de plusieurs entreprises me permet de m'impliquer concrètement dans la mise en œuvre des plans d'actions au sein des équipes terrain quand cela est nécessaire, mais surtout de suivre et mesurer leur efficacité.

Enfin, j'ai développé mon charisme auprès de dirigeants exigeants et ai acquis tant l'expérience de Comités de Direction que d'activités à un niveau international.

Je suis intéressée par de nouveaux challenges tels que diriger la qualité dans une entreprise pour laquelle cette fonction est au coeur de son organisation, être responsable d'une direction opérationnelle, être chef de projet à un niveau international.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Communication

International

Marketing

Process

Qualité