Sociologue, directrice d’études, auteur

De 1978 à 2001 :Rédactrice pour la presse medicale (revue des SAMU, Gérontologie et Société- 22, 24 rue du château des rentiers. 75013) et pigiste grand public Depuis 2002 : directrice d’études à Act Consultants. Social, santé, éducation.

(Act-Consultants, 17 bis rue Richard Lenoir. 75001. Paris.)

A créé en 2010 une nouvelle société rassemblant des chercheurs et des consuktants: Inter consultants chercheurs



Champs d’intervention : la famille, l’enfance, la jeunesse, l’école et l’éducation, la santé, la formation, l’immigration et les questions interculturelles.



Types d’intervention : études, diagnostic, animation participative, évaluations, recherches – actions, formations, conseil en communication dans le domaine des politiques publiques



Savoirs - faire :analyses, études, animation d’équipe, montage de projet, conception de la communication de projet, animation de groupes (habitants, parents, jeunes etc...), Coopération avec les institutions ...



Activités associatives : DEI France, la LDH, Récit, FCPE sur les questions d’éducation, de jeunesse, de protection de l’enfance et de parentalité, Génériques sur la mémoire de l’immigration.





Inter Consultants Chercheurs réalise des missions pour des collectivités ou des entreprises.

Philosophes, sociologues, psychosociologues, experts en santé publique, spécialistes de l’éducation… Inter Consultants Chercheurs s’appuie sur un réseau de partenaires pour former des équipes pluridisciplinaires et intergénérationnelles.

Inter Consultants & chercheurs a été crée en décembre 2010 avec la coopération d’un réseau de consultants expérimentés , de jeunes diplômés et des chercheurs afin de croiser différentes approches et de favoriser des coopérations interdisciplinaires

par Fabienne Messica, directrice d’études. Elle dispose d’une expérience de 12 ans au sein de ACT-Consultant où elle a crée et piloté département « politiques éducatives ». Elle travaille également sur les questions sociales, relatives aux migrations, aux discriminations, à la jeunesse, à la vie associative etc.…



