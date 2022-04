Ilan FERRY

Titulaire d'un Master Pro en Communication et Publicité On line, j'ai été amené à travailler auprès de différents départements de communication tant en externe qu'en interne. Spécialisé dans la publicité et les relations presse j'ai officié au sein de différents groupe (TF6/ Serie Club, Dexia AM, ManpowerGroup..) elargissant ainsi mes domaines de compétences.









Parallèlement, je mène une activité de journaliste cinéma depuis six ans. Passionné par le cinéma et l'entertainment en général, j'écris, décrypte, commente. Rédacteur web pour le siteArray, j'ai récemment crée mon propre site internet :Array



Mes compétences :

Cinéma

Communiquant

Culture

Internet

Journalisme

Rédacteur

Rédacteur web

Web

Réseaux sociaux

Rédaction

Communication

Adobe Photoshop

Théâtre

Community management