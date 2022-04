Fred FERRY

Conseil et opérationnel en Marketing



Spécificité : Opérationnel Marketing à base de Chocolat, Thé et/ou Café

Développement OPÉ MARK dans le sport et spécialement le foot.



Développement de boutiques et Corners (franchises : chocolats, macarons, thé, café et confiserie)

Audit & Formation (Bien vendre en boutique - Thé, Macarons, Chocolat, Confiserie & Café)



F P FERRY



Mes compétences :

Chocolat, Macarons, Thé & Café

Formation Managers/Personnel Boutiques

Marketing opérationnel, Evénementiel

Animations et communication autour du Chocolat

Développement Franchises boutiques et Corners

Producteur & Musicien & Compositeur