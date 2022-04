Fabienne MIMAULT

Aprés avoir travaillé pendant près de 15 ans sur de grands chantiers linéaires dans le domaine du terrassement, je me suis installée à Montpellier il y a 4 ans pour prendre la direction du bureau d'études de Razel-Bec en terrassement et assainissement. L'équipe constituée de 6 à 15 personnes (suivant la demande) réalise des études d'exécution aussi bien pour des chantiers linéaires (LGV, autoroutes) que pour des chantiers d'agence (tramway, RN ou RD, centres de stockage des déchets, etc...).



Mes compétences :

BTP

Autocad

Gestion de projet

Management

Construction

Ingénierie