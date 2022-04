Fabienne MOIDIVA

Bonjour,



Ayant plus de 15 ans d'experiences professionnelles dans le domaine de l'assistanat dont 8 en tant qu'assistante de direction bilingue anglais, je me lancé aujourd'hui, en indépendante.



N'hesitez pas, pour tous vos petits, moyens et grands travaux... je fais TOUT votre secretariat.



Mes compétences :

Technique

Traduction

Gestion de projet

Management

Amélioration continue

Traductrice Français-Anglais

Marketing

Télémarketing

Vente

Assistant de direction

Attaché personnelle

Télésecrétaire

Télétravail

Services Administratifs et comptables