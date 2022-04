Fabienne MOMONT

TRIALP a la particularité d’être une entreprise qui intègre le développement durable et qui associe :



Une activité économique dans le domaine du tri et la valorisation des déchets

Une activité sociale de lutte contre l’exclusion à travers l’insertion par l’économie

Un développement fort en lien avec les problématiques et réseaux locaux

Un mode de gouvernance guidé par la particularité du capital constitué majoritairement par un réseau d’épargne de proximité.

Le “I” d’insertion ne peut exister que si le “E” d’économie est fort. Pour cette raison, nous sommes en permanence à la recherche de l’équilibre entre l’économique et le social. Notre mission est de recruter des personnes exclues du système économique et social, de les accompagner pour qu’elles retrouvent un emploi à la sortie. Nous sommes une passerelle, un tremplin professionnel.

Les valeurs au sein de TRIALP



Suite à un travail collectif, les salariés ont validé 5 valeurs de références dans l’entreprise :

Convivialité

Prise en compte de l’environnement

Qualité / Professionnalisme

Solidarité

Création /Innovation



