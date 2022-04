Fabienne MONNAMI

Fondatrice de Blue Time Consulting à New York,NY



Directrice d’Agence de voyage pour le tourisme d’affaires spécialisée dans la conception et la réalisation de congres médicaux (25 par an), voyages "incentive", séminaires sur tout le territoire Nord américain.

Développement du CA en 2003: 2,2 M. Euros.

Encadrement d’une équipe de 7 personnes .

Clients: AVENTIS, ASTRA ZENECA, BOEHRINGER INGELHEIM, BRISTOL MYERS SQUIBB, GLAXO SMITHKLINE, LILLY, NOVARTIS, PFIZER, 3M SANTE, TAKEDA...MIDAS, EDF/GDF,SONEPAR...

Mission de conseil pour le restaurant la Mère Brazier à Lyon



Mise en place d’un service groupes :

Elaboration des plans marketing et d’actions commerciales

Recherche et développement de clientèles

Relations publiques

Assistante de direction pour l'agence Avance Organisation Events



Restructuration de la société

En charge des opérations (de la proposition a la réalisation et même l’accompagnement)

Ex: Raid 2004 au Maroc pour les avocats et notaires en partenariat avec le Crédit mutuel et les petites affiches lyonnaises.

Recherche, Négociation et Comparaison des différents prestataires

Accompagnatrice de voyages



Pour le compte de différentes agences de tourisme d’affaires américaines et françaises comme : MTV, Fancy Voyages, Motivum, Oceania, America tour, In America tour…

Avec pour clients des sociétés telles que : Aventis, GSK, Serono, Lilly, Roche, Sonepar, UTEI, IBM, Philips, Syndicat des architectes d’intérieur…



Et comme principales destinations :USA, Mexique, Kenya, Sénégal, Thaïlande, Vietnam, Chine, Inde, Cuba, Egypte, Turquie, Brésil, Jordanie….

Anglais

Evénementiel

Négociation

Organisation

Tourisme

Tourisme d'affaires

Voyage