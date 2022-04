Fabienne MONTEMBAULT

Outre l'assistanat classique, mes compétences sont nombreuses et variées. Parfaitement autonome et polyvalente, je sais gérer les priorités et faire preuve d'initiatives en fonction des impératifs de ma hiérarchie. De plus, réactivité, rigueur et aptitudes relationnelles sont des atouts qui me permettent d'être une véritable collaboratrice.



Mes compétences :

Diplomate

Discrète

Organisée

polyvalente

Rigoureuse