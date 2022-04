Fabienne MONTET

Je suis plutôt du genre, buvard, bavard...

Côté buvard, j'hume spontanément l'air du temps, en faisant notamment de la veille sur internet et les réseaux sociaux, m'en imprègne naturellement et en absorbe prestement les parfums.

Côté bavard, j'aime en restituer les effluves au travers d'écrits comme web rédactrice, comme community manager sur les réseaux sociaux ou encore à travers d'articles dans la presse écrite .



Mes compétences :

Webmarketing

CMS

Référencement (SEO et SEM)

PAO

Réseaux Sociaux

Web rédaction/gestion de contenu

Veille / e-réputation

E-tourisme

Rédactrice

Community manager

Communication