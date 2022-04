Fabienne MONTUS

Professionnelle dans l’Administration des Ventes chez Grand Marnier (secteur Vins & Spiritueux) depuis 15 ans, j’aspire à occuper un poste de Responsable ADV.

Mon expérience me permet d’avoir une connaissance des spécificités des différents marchés à travers le monde, tant sur le plan logistique, que réglementaire ou commercial.

Actuellement responsable des exportations vers l’Afrique et le Moyen-Orient, je suis également en charge des importations de matières premières (écorces d’oranges et huiles essentielles) depuis l’Amérique du Nord et du Sud.

Une de mes satisfactions est d’avoir participé à l’intégration de l’ERP Movex/M3. Mon rôle de Key User est d’apporter conseils et support technique aux collaborateurs. Toujours dans une démarche proactive, je travaille avec les membres du Système d’Information et les consultants Infor afin d’améliorer les processus. La qualité et la performance sont mes objectifs.

Mon expertise fait de moi une personne reconnue et écoutée de ma hiérarchie et de mes collègues. Mes forces résident dans l’esprit d’équipe, la rigueur et une grande capacité d’adaptation.

Mon profil vous intéresse ou bien vous souhaitez simplement échanger, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Support commercial

Manuel utilisateur

Support Utilisateur

Commerce international

Autonomie

Rigueur

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Proactivité

Pédagogie

Transport international

Cognos

Force de proposition

Veille réglementaire