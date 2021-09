Dorothée NOCELLA

Passionnée par le produit, je me suis orientée dans l'agroalimentaire et cela fait 13 ans que ce secteur m'anime dont :

- 6 ans aux Achats dans diverses réseaux de distribution : circuit spécialisé (Picard Surgelés), GMS (Monoprix), livraison à domicile (Maximo)

- 7 ans dans la Vente dans le domaine des spiritueux haut de gamme, chez Grand Marnier (Groupe Campari)

Aujourd'hui, je recherche un poste de Responsable Achat ou Acheteur senior dans l'agroalimentaire ou dans un autre secteur en lien avec le produit.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Autonomie et esprit d'équipe

Capacité de négociation

Encadrement déquipe

Qualités relationnelles

Rigueur

Sensibilité produit

Ténacité

Achat / Vente, Marketing

Stratégie, Management

Management

Budgets & Budgeting

Customer Relationship Management

Marketing

Marketing Management

Purchasing

Sales Assistance