Ma passion: la lecture, alors quoi de plus naturel que d'exercer le métier qui permet le plus l'épanouissement de cette passion: libraire. Conseiller et vendre des livres, donner goût à la lecture aux plus jeunes ou à ceux qui ne sont pas encore tombés dans cet univers, là est mon vrai plaisir!



Mes compétences :

Prescriptions

Merchandising

Microsoft Word

Microsoft Excel