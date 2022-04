Jean-François CHICA

Première expérience en presse au service marketing du groupe Excelsior. Parallèlement j'ai financé la fin de mes études grâce à de nombreuses collaborations en pige. Puis intégré la société Edicorp en 1998 en tant que rédacteur. Occupé successivement les postes de chef de rubrique sur des supports spécialisés jeu et informatique, puis rédacteur en chef adjoint et enfin rédacteur en chef du magazine leader du groupe : Windows news. Départ du groupe en 2007, je travaille dorénavant en tant que journaliste pigiste et conseiller éditorial. En 2010, j'intègre le groupe Knoware en tant que rédacteur en chef du titre Compétence Mac.



Parallèlement, j'ai repris des études de psychologie clinique et psychopathologie, obtenu le Master 2 professionnel et exerce en tant que psychologue clinicien au sein de l'association Asperger Amitié. J'ai également ouvert mon cabinet privé de consultation, sur Colombes.



Mes compétences :

Responsable

Rédactionnel

Rédaction

Informatique

Rédacteur

Presse