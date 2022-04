Fabienne MORIGNOT

Après 20 ans d'expérience commerciale réussie, je souhaite aujourd'hui poursuivre mon évolution dans le secteur commercial en accédant à des fonctions plus orientées vers la gestion, l'administration, la gestion comptable courante, un poste qui pourrait me permettre d'exprimer également mes compétences en matière de négociation et de communication étrangère.

Après avoir fait en 2011 un bilan de compétences, j'ai choisie de faire cette année une formation de comptabilité ( ASCA) afin de parfaire mes connaissances.

Persévérante et motivée, je suis d'un naturel énergique, actif et possède un fort potentiel d'investissement dans un contexte favorisant la confiance, le respect mutuel et la reconnaissance de ma contribution.

Désireuse de mettre à profit mon savoir- faire pour une entreprise dynamique, je recherche un poste qui me permettra d'endosser les responsabilités dont je me sais capable.



D'autre part, ayant bénéficiée d'une formation artistique puisque styliste- modéliste de mode, je reste une personne très créative et aimant produire à travers les travaux manuels, la peinture, mais également l'écriture (édition d'un recueil de contes pour enfants en 2007).

Voici l'adresse de mon blog où j'expose depuis peu mes loisirs: monatelierama.canalblog.com



Mon projet d'avenir le plus fou: produire et fournir des professionnels, à mon propre compte.



A suivre...





Mes compétences :

Droit immobilier

Négociation commerciale

Comptabilité générale

Informatique de gestion