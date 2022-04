Fabienne MOUNIOLOUX

De formation comptable, j'ai repris la societe saint etienne lumière et force spécialisée dans le milieu du bobinage moteur.

Nous avons aussi un secteur électricité industrielle et batiment.

Nous intervenons dans le milieu industriel et dans le secteur batiment tel que maison de retraite, syndic d'immeuble.

NOTRE PERSONNEL EST SP2CIALIS2 DANS CHAQUE SECTEUR.

Je me suis associée avec un ancien collègue de travail qui lui est ingénieur électrotechnique.

notre site:self42.fr