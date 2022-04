Fabienne MOYA

Le GROUPE HEXAGONE, fort de son expérience, comprend 3 structures distinctives de prestations de services:



* sarl GROUPE HEXAGONE SECURITE - agrément préfectoral 06 SG 453 - Agence de Sécurité Privée

* sarl GROUPE HEXAGONE EVENTS, prestations de service: Hôtesse, Agent d'Accueil, Agent de contrôle, Placeuse/Palaceur. Agents d'accueil, agent de contrôle, hôtesses.

* sarl GROUPE HEXAGONE FORMATION, organisme de formation agréé possédant le numéro d'activité et l'agrément préfectoral pour dispenser les formations SECURITE AU TRAVAIL - SECOURIME - INCENDIE - PREVENTION



Le groupe HEXAGONE est fondé sur des valeurs humaines regroupant des collaborateurs dynamiques et professionnels.



Sécurité privée, filtrage et contrôle d'accés, accueil et encadrement, le GROUPE HEXAGONE vous accompagne dans tous vos projets.



Nous assurons divers missions de sécurisations, de contrôles et d'accueils.



Nous participons au bon déroulement d' évènements culturels, sportifs, Politiques pouvant atteindre des jauges de 50 000 personnes mais aussi des établissements recevant du public.



Nous font confiance:

Palais NIKAIA à Nice

Palais des Expositions à Nice

Palais Acropolis

Palais des Congrès Antibes Juan les pins

Salle Arena Antibes

Palais des Festivals à Cannes

Stade ALLIANZ RIVIERA



Diverses productions,

Des groupes hôteliers,

Les municipalités

Les grandes institutions,

Des équipes sportives telles que l'OGCN, les Sharks, RCT Toulon...



Nos domaines de compétences:

Surveillance générale,

Gardiennage,

Contrôle et filtrage d'accés,

Sécurité Incendie,

Protection de biens et de personnes,

Audits et conseils,

Encadrement et suivi,

Formations et enseignements,

Accueil.



Le personnel exécutif assure le bon déroulement des opérations en lien étroit avec nos donneurs d'ordres.



Nos clients sont satisfaits des services rendus par les équipes. Nous nous occupons de la mise en place d'un ensemble de prestations de services complémentaires.



Nos partenariats: Nice LTC, Sharks pro A d'Antibes...



Siège social: PAL St Isidore c/o Aagis 06284 nice cedex 3

Établissement secondaire: 225 - Espace Carros 1ere avenue 06510 Carros

Le service administratif est assurée du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Le standard et le service technique est assuré 24h sur 24 et 7 jours sur 7.



N'hésitez pas à nous contacter:

Email info@groupe-hexagone.net,

Standard +33 4 97 12 15 02,

Fax +33 4 83.33 11 28



Les équipes du Groupe Hexagone sont à votre disposition pour écouter, analyser vos besoins et vous accompagnez dans tous vos projets.



Mes compétences :

Management