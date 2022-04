Fabienne NEUFERT

Je suis professeur des écoles auprès d'élèves en situation de handicap. J'ai pour cela suivi une formation à Suresnes (à l'INSHEA) et obtenu un CAPA-SH option C, option qui vise le public "extra-ordinaire" des instituts d'éducation motrice et des hôpitaux.Ce qui m'intéresse, hormis le plaisir de partager les savoirs avec ces jeunes qui sont si déroutants, pationnants et souvent déjà très marqués par la vie, c'est de trouver les moyens de les remotiver face à leur capacités d'apprentissages et à leurs capacité de façon générale. C'est aussi le travail en équipe avec les éducateurs spécialisés, les rééducateurs et les professionnels de santé qui oeuvrent au sein de ces établissements.

Accessoirement je suis également membre de l'association AFMBD, association des malades de Blackfan Damond dont je viens de prendre la présidence nationale et dont je suis moi-même atteinte. En bref maladie hématologique qui nécessite des transfusions sanguines régulières et des traitements annexes parfois un peu lourds.



Mes compétences :

Éducateur

Éducateur spécialisé

Enfant

Enseignement

Ergonomie

Neurosciences