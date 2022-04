Fabienne PAPELARD

Employée administrative dans un SAV Philips familial dans la région parisienne en 1985, je suis devenue assistante de direction en 1986 et j'ai remplacé mon époux, gérant, durant deux mois.

En 1991, nous avons déménagé, j'ai élevé mes 5 enfants puis repris des formations : Assistant du Commerce (Sup de Co Entreprise), Secrétariat Bureautique (Greta), MNT et PCIE (Creufop) plus quelques cours au CNAM (Mathématiques pour l'informatique et C++)

Je suis entrée dans le groupe Elior en 2006. J'ai raté l'oral de la formation RSI (gouvernante) en 2007.

J'ai suivi une formation de Webmaster-Webdesigner au sein de l'école Objectif 3D à Montferrier le Lez sur l'année 2011-2012.



http://www.papelard.com