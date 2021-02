Aude NALIN

Titulaire dun master 2 Arts plastiques / études culturelles et dune formation professionnelle PAO / WEB en 2011, je travaille depuis 9 ans dans les domaines du graphisme et de la communication, que ce soit en print comme en web.



Dynamique, créative, rigoureuse et autonome, jai eu loccasion de travailler pour différentes structures (associatives, privées, freelance), ce qui a enrichi considérablement ma culture visuelle et mon expérience.



Depuis 2018, en parallèle de mes postes, jinterviens comme jury du titre professionnel « Designer Web » et « Infographiste Metteur en page » (Niveau III).