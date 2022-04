Fabienne PAUL

Http://universamazones.blogspot.com (D'abord un petit coup d'oeil ... "Un petit croquis vaut mieux qu'un long discours" disait Napoleon ... lol). Merci



Artiste

Peintre des Dauphins (et aussi, notamment, de "La Marianne Spéciale Présidentielle Printanière")

Ecrivain, auteur de "La Légende des Amazones"

Concepteur et créateur de "Luminaires de l'Elégance"



... Avec l'espoir de vous transmettre la douceur, le goût et la passion de l'émerveillement dans ce monde quelque peu chahuté, en quête d'une nécessaire intelligence, et de faire rayonner une féminité et une sensualité respectable et si particulière ... (tout un programme ! ... lol)

http://universamazones.blogspot.com

et http://espacelibre.skynetblogs.be



J'organise actuellement quelques rencontres hautes en couleurs et amicales, multisectorielles et conviviales avec la présentation de ma Collection d'auteur dans différentes régions de plusieurs pays.

Si vous voulez être invité(e), si vous avez le désir de vous rallier à un tel événement, si vous êtes simplement ouvert à "un espace découverte" dans vos relations, n'hésitez pas à me contacter (amazone@fablissys.be)

... ou, très simplement, inscrivez-vous au hub ART AMAZONE ou dans mon blog :

http://www.viadeo.com/hu03/0028zqtt8b37syl/art-amazone







Initiatrice et auteur de plusieurs pétitions européennes ... (si la dignité humaine vous achemine simplement à quelques clics) :

"DAUPHINS, respect de la Nature et protection animalière dans notre culture" (LIEN DIRECT : http://www.mesopinions.com/Dauphins--respect-de-la-nature-et-protection-animaliere-dans-notre-culture-petition-petitions-94280c3cde778cf6476773a5072361c6.html )

et goupe facebook "AMIS DES ANIMAUX !... REAGISSEZ !" !!!!!!!!!!! "Colère contre le massacre des dauphins et la maltraitance des animaux !"

(http://www.facebook.com/group.php?gid=147041003700 )

"L'Espace public appartient aussi aux fumeurs et amis de fumeurs" (inArray)

Et .. pour les femmes ou, ne l'oublions pas, en conscience, pour tous les hommes dignes de ce nom dans l'actualité et les "âges de raison" : "NON aux burqas (dans les rues), non au voile (dans un parlement), NON aux "accommodements raisonnalbes" en Europe"

Facebook : groupe privé (déjà plus de 3.600 membres, http://www.facebook.com/group.php?gid=127821513687 ) ou groupe public sur Facebook http://www.facebook.com/?sk=2361831622 #!/group.php?gid=139525406057856 et sur le site « mesopinions.com »

( http://www.mesopinions.com/Non-aux-burqas-dans-les-rues--non-au-voile-dans-un-parlement-petition-petitions-6e8f90c806f5086e9e6359650d21676d.html





Appel aux êtres intelligents et dynamiques pour sauvegarder le mode libre de nos traditions et façons de vivre (essentielles à tout "bon business") !



"Là où il n'y a plus d'être libre, il n'y a plus de monde libre" (F. PAUL)

... "L'Art émeut. De là sa puissance civilisatrice" (V. HUGO)



C0MMANDE DU LIVRE (et actes de générosité ou de soutien) sur http://universamazones.blogspot.com

Pour tous les gestes de sympathie et de tendresse... un présent chaleureux pour vos relations mondaines ou d'amitiés.

En vous remerciant d'y regarder attentivement un de mes tableaux préférés !

Bonnes visites



... Ah ! Permettez-moi de vous inviter à lire quelques explications (je vois que nous sommes tellement nombreux, lol) sur les motivations du hub : Relance économique ?... et système de valeurs

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=0021zekn02y9zzyd Et de vous proposer de faire un petit geste pour la planète en vous inscrivant à mon hub "REFLEXIONS SUR LE SURPEUPLEMENT DE L'ESPECE HUMAINE SUR LA TERRE" http://www.viadeo.com/hu03/00226hatdpnrtepy/contre-le-surpeuplement-de-l-espece-humaine-sur-la-terre

(Vous pouvez rejoindre aussi ce groupe sur facebook

http://www.facebook.com/group.php?gid=93566713461 ... j'y ai mis une superbe image à votre attention !)









En vous souhaitant évidemment encore une meilleure lecture et tout le plaisir que je vous réserve dans mes références !...



Bonne journée !



Et si vous êtes sympathique, mignon e



Mes compétences :

Art

Business

Communication

Dauphin

Média

Peintre

Vin