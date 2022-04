Fabienne PERRIER

Après une expérience de 24 années chez SCHULMAN en tant qu'Assistante Commerciale dans la vente de matières plastiques et de mélanges-maître sur le secteur de la Plastics Vallée, j'ai intégré les équipes d'IPC, le Centre Technique Industriel dont l'expertise est dédiée à l'innovation plastique et Composite.



IPC est un centre de compétences et de moyens scientifiques et techniques, vecteur d'innovation pour la filière plasturgie. Issu d'une volonté industrielle, géré par la profession, il permet de répondre de manière confidentielle aux besoins actuels et d'anticiper les développements de demain.



Il s'adresse à l'ensemble de la plasturgie : Transformateurs, Donneurs d'Ordres, Outilleurs/moulistes, Fabricants de matières et compoundeurs, fabricants de machines et de périphériques ...



IPC met à la disposition des entreprises son expertise et expérience ainsi que ses nombreux moyens matériels et la compétence de ses éqûipes. Les activités de R&D, de services aux entreprises et de tranfert industriel s'articulent autour de 5 domaines d'expertise :

- Conception & Simulation / Optimal Design

- Procédés & Outillages (leader en thermique outillage)

- Matériaux thermoplastiques (recyclage)

- Plastronique / Fonctionnalisation

- Composites

IPC assure également des développements complets de produits plastiques complexes et innovants, de la définition du cahier des charge à l'industrialisation du produit.

IPC dispense des formations spécialisées, initiales ou continues dans le domaine des Composites.

