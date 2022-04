Fabienne PETETOT

Bonjour,



Suite à mon DESS de psychologie et ingénierie de la formation, j'exerce depuis 2001 dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle.



J'ai ainsi effectué différentes missions d'orientation, de recrutement et de suivi individualisé de personnes sur des parcours de professionalisation.



En parallèle, j'ai contribué à la définition de projets professionnels, aidé à l'acquisition des techniques de recherche d'emploi, ainsi qu'à la

réalisation de bilans de compétences.



J'ai rejoins le LIFT afin d'accompagner vers l'emploi des personnes fragilisées ou en souffrance psychique. J'interviens également sur des missions de maintien dans l'emploi en entreprise et auprès de personnes en situation de souffrance au travail.



Mes compétences :

Formation

Psychologue

Recrutement

Ressources humaines

Psychologie

Risques psychosociaux

Souffrance psychique

Handicap