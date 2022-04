Fabienne PORTET

J'ai un profil généraliste : formation Sciences po et développement local; et sur mes précédents postes, j'ai développé mes compétences en gestion de projets (coordination et animation territoriale).



Aujourd'hui, en tant que Conseillère à la Chambre d'agriculture de la Meurthe-et-Moselle, je suis en charge :

- du développement de projets agricoles avec les collectivités (énergies renouvelables, diversification, installation, etc.)

- de l'animation de l'association de producteurs fermiers Saveurs Paysannes (www.bienvenuesaveurs54.fr)



Mes compétences :

Animation territoriale, gestion de projets, suivi

Veille stratégique, communication