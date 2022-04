Fabienne POURCELOT

Créatrice d'une crèche atypique.

Après une formation en école de commerce et communication à Besançon (groupe IMEA), j'ai mis ma carrière professionnelle entre parenthèses pour ma famille. J'ai néanmoins continué une vie sociale enrichissante, j'ai mis en place des projets qu'ils soient associatifs ou d'entreprises. J'ai repris une activité en tant qu'assistante commerciale et de communication durant plus de 4 ans et j'ai créé mon association en 2008 pour les enfants handicapés et malades, les z'enfants de la tolérance.

Aujourd'hui, je mets en place une structure d'accueil innovante pour les enfants de 3 mois à 6 ans.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Management de projet

Commerciale