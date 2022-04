Fabienne PREISS

Promouvoir des services et des produits auprès de potentiels utilisateurs et clients, c'est pour moi une seconde nature.

La vocation de l'entreprise et son organisation doivent se construisent autour du client..

Celui-ci doit être au coeur du système et doit nous faire progresser dans notre "humanité". Ce n'est pas qu'une cible marketing, influençable et dénuée de sens critique.

La relation client si subtile, fragile et complexe, nous pousse à être meilleur. Du premier contact jusqu'à obtenir le remerciement du client content, le chemin à parcourir est assurément un chemin d’humilité et d'exigence mais tellement motivant.

La satisfaction client, véritable capital immatériel, donne de la valeur à nos entreprises et pérennise nos activités.

C'est aussi bon pour le moral....



Mes compétences :

Fidélisation client

Prospection commerciale

Animation de formations

Marketing opérationnel

Développement commercial

Marketing direct

Stratégie commerciale