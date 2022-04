Fabienne PRIOUL

Bonjour à toutes et à tous,



Avec une formation dans l'informatique de Gestion avec le langage COBOL et ASSEMBLEUR 370, je suis expérimentée en analyse et programmation sur le système IBM Mainframe avec le système d'exploitation OS/MVS.



Je suis disponible pour une mission, également en télétravail.



Je propose également des FORMATIONS de :

= > COBOL, JCL

= > DB2, MySQL

= > HTML(5), CSS(3), PHP



Je dispose de compétences :

- Techniques : COBOL avec JCL/OS/MVS/ispf sous TSO avec fichiers VSAM.

- Fonctionnelles : Analyse, Méthode modulaire structurée WARNIER, Table de vérité, MSproject.

- BDD : Bases de données DB2 avec Gestion de curseurs.

- Outils : SPUFI, ENDEVOR, XPEDITER, Débugger

- Métier : Assurance (gestion cotisation), Retraite (GRECCO), Flux financiers.

- Nouvelles Technologies : (x)HTML/CSS, HTML5/CSS3, PHP, MySQL, Eclipse.



Mes compétences :

Informatique

COBOL

DB2

Endevor

MVS

TSO/ISPF

JCL OS

PHP

CSS Et CSS 3

HTML Et HTML 5

MySQL

JavaScript

ASSEMBLEUR