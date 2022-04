Fabienne RAMBAUT

Actuellement acheteur production, achats de consommables et chimiques, peinture en intérim depuis 1 an pour cette société, j'ai une expérience de 8 ans en tant qu'acheteur dans le secteur aéronautique dans les achats généraux ainsi que d'autres types d'achats.

Je peux adresser mon cv si besoin



Mes compétences :

SAP

Acheteur

Logistique

Achats et approvisionnements

Négociation

Organisation

Aéronautique

Adaptation

Sourcing

Achats

Polyvalence

Dynamisme