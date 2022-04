Fabienne RAVARD

Accueil et suivi/accompagnement de tout salarié qui souhaite se réorienter, faire une VAE, un bilan de compétences, un congé individuel de formation, un DIF....

Analyse et guidage du projet professionnel. Accompagnement et construction du parcours.

Veille documentaire

Relation entreprises, partenaires.

Communication.

Organisation d'évènementiels/d'actions : salon des métiers, de la formation et de l'emploi, Semaine découverte des métiers...

Autonomie complète sur un territoire : 48000 habitants.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Orientation professionnelle

Accompagnement individuel