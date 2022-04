Fabienne REGOURD

Titulaire du DJCE - DESS Droit des affaires et Avocate au Barreau de Toulouse, je serai ravie de vous conseiller et vous défendre concernant tout différend ou litige intéressant particulièrement le droit des sociétés (création, fonctionnement et transmission), le droit commercial (concurrence, financement, contrats...) et le droit des biens.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit commercial

Droit de la famille

droit bancaire

droit du travail