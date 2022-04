Fabienne REPELLIN

Mon objectif: Relever un nouveau challenge en Suisse et mettre mes compétences à disposition d'une entreprise dynamique.



Expériences réussies dans les domaines de la Logistique, de la Vente et de la Restauration,tant sur des aspects opérationnels que fonctionnels et stratégiques.

Connaissances approfondies dans le domaine de la Supply Chain.

Responsabilité globale de nombreux projets: management, gestion, résultats, suivis.

Gestion des recrutements, des formations et développement des compétences (équipes de 100 personnes).

Elaboration des budgets et mise en oeuvre de leur réalisation.

Tournée vers l'action, orientée résultats, avec un sens aigu de la satisfaction clients.



Anglais courant.



Mes compétences :

Management

Inventaire