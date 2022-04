Fabienne RETIERE

Entièrement autodidacte dans le domaine de l'immobilier, je maîtrise aujourd'hui les différents métiers le concernant.

Gestion de copropriétés (avec les aspects juridiques, administratifs, comptables...), gestion locative privée et gestion locative sociale tant en habitation qu'en immobilier d'entreprise.

Après une formation de manager à la Chambre de Commerce et d'industrie de Nantes en 2016/2017, je suis désormais responsable de territoire et encadre une équipe composée de 7 chargés de mission.



Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Gestion de copropriété

Gestion locative

Gestion locative sociale