Helene BAILLARD

J'ai toujours travaillé dans le secteur médical, depuis l'obtention de mon bac F8 (futur ST2S) en 1986, j'ai exercé dans divers cabinets, dont une grande période (25 ans) dans le même cabinet de radiologie.

Je souhaite diversifier mes compétences et je suis prête à me former si mon futur poste le nécessite.

J'aime le contact avec les patients, leur apporter aide et assistance, les conseiller au besoin (sur des démarches administratives par exemple).



Mes compétences :

Gestion des stocks

Ecoute

Assistance medico technique

Gestion des conflits

Planification

Empathie

Accueil physique et téléphonique