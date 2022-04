Fabienne RIBES

EPSECO Bayonne est un établissement partenaire du Réseau TALIS Formation.



Chargée de l’organisation du Service Entreprise d’EPSECO, j’accompagne les projets de recrutement en alternance des entreprises du Pays Basque et conseille les publics qui souhaitent suivre une formation.



EPSECO dispense des formations diplômantes BAC +2 +3 + 5 et des formations certifiantes et qualifiantes : Commerce / Marketing / Vente / Banque / Finance / Assurance / Immobilier / Communication / Comptabilité et Gestion / Administration / Management / Ressources Humaines / Informatique. Les actions du Centre visent aussi bien un public jeune, en particulier dans le cadre de l'alternance, qu'un public adulte en reconversion grâce, notamment, au CIF / Congé Individuel de Formation.



