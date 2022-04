Fabienne RICCARDI

Relectrice-correctrice, j’assure la préparation de copie ou la correction de tout type de document, sur support papier ou numérique.

J'exerce mon activité en tant que free-lance depuis mars 2012.

Depuis juin 2020, j'ai la joie d'avoir rejoint les rangs des éditions ActuSF, où je travaille à temps partiel.



Depuis la création de mon entreprise, L’Œil de Lyncée, je tisse des relations solides avec des maisons d’édition (dont 5 Continents Editions, ActuSF, Black Book Éditions, dans le cadre de la gamme « Eclipse Phase », Bragelonne et son label Milady, la revue « Carbone », éditée par le studio transmédia Fauns, Hachette Heroes, Mnémos, Short Édition, les éditions scolaires JOCATOP, les éditions jeunesse Le Grand Jardin, le studio éditorial Zibeline and Co, notamment pour le compte de Panini Books, d’Akileos et de Termites Factory, la start-up Waysbooks), des agences de communication (dont Clé de Fa et Noon Graphic Design), des structures de tailles diverses (l'association blu, Ma Première Valise, Alliance Export, Media Rewards, CAUE13) et des particuliers (travaux sur des nouvelles, des mémoires universitaires, des poèmes, etc.).

N’hésitez pas à venir découvrir ma démarche, mes partenaires et mon portfolio sur mon site vitrine (www.loeildelyncee.com) et ma page Facebook (www.facebook.com/loeildelyncee) !



Mon parcours peu conventionnel – dix années d’expérience dans le conseil en systèmes d’information, avant une reconversion au métier de correcteur grâce à une formation professionnelle – me permet de tirer le meilleur parti de compétences complémentaires : sens du service, rigueur, confidentialité, aptitude à la gestion de projet et transparence.



Curieuse de nature et à l’écoute de mes clients, je travaille avec passion et le souci constant de fournir des prestations soignées dans le respect des délais impartis.



Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à me contacter.



À bientôt !



Mes compétences :

Correction

Orthographe

Typographie

Relecture / corrections

Relecture