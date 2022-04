Fabienne RITTER

Après 3 ans passées au sein d'une association : SOL EN SI (solidarité enfants sida) en tant que chargée marketing et collecte de fonds, je souhaite aujourd'hui développer mes compétences dans les problématiques de recherche de fonds et de fidélisation.



Organisation d'évènements de collecte, pilotage et coordination des campagnes marketing direct, mécénat, partenariat et legs.



Mes atouts :

Une expérience de plus de 20 ans du marketing direct.

Trois ans au service de la collecte de fonds et l'évènementiel caritatif dans l'associatif.





Mes compétences :

Prospection

Mailing

Conseil

Marketing

Fundraising

Emailing

Base de données

B2C

B2B

Routage

Mécénat

Evènementiel