Fabienne RUBINEL

Immobilier : Commercialisation



Rattachée au Directeur Général, au sein d’un filiale d’une grande mutuelle d’assurance, gérant un patrimoine de plus de 600.000 m² d’immobilier d’entreprise :



Organisation et coordination de la location du portefeuille vacant sur toute la France au travers de l’établissement de mandats de commercialisation avec les grands cabinets immobiliers.



Préconisation de la politique commerciale.



Sélection des candidats et négociation des baux et avenants avec pour support le service juridique.



En collaboration avec le service technique établissement des plans de travaux nécessaires sur locaux vacants en fonction de la demande.



Gestion des renouvellements des baux échus et détermination des loyers de renouvellements et/ou négociation avec les locataires en place.



Visite des immeubles région parisienne et province et reporting au service maintenance.



Etablissement des rapports d’activité semestriels et annuels (conseil de surveillance).



Conseil auprès des Directions Immobilières Régionales dans la prise à bail de locaux.



Gestion en amont des ventes d’immeubles pour transmission à l’ASSET.