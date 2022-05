Ludovic SIMONNOT

Combinant des responsabilités opérationnelles et la réalisation de nombreux projets, mon objectif est d'accompagner les entreprises en quête d'efficacité opérationnelle, transformer la Supply Chain en atout concurrentiel et bâtir les modèles (flux, process, organisations) propres à assurer le meilleur taux de service au meilleur coût global.



Manager expérimenté avec un esprit d’entreprendre, je crée beaucoup de valeurs au bénéfice des équipes, avec la capacité de prendre des décisions et mettre en œuvre les plans d’actions, de façon durable pour la contribution des résultats.



J'ai aujourd'hui un profil très complet en management d'entreprise me permettant de capitaliser sur mes domaines de compétences.



Mes compétences :

Supply chain management

FMCG

Logistique industrielle

Capacité Relationnelle

Management

Achat

Approvisionnement