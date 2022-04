Fabienne SANCHEZ

A la recherche d'un poste de Responsable Administratif, Comptable et Financier ou Contrôleur de Gestion.



Responsable Financier de Flexi Trans (filiale du groupe April) : 6 ans

Responsable Administratif et Financier d'un garage Renault : 7 ans

Evolution du poste de comptable au poste de Responsable Comptable et Financier au sein du Groupe Renault : 5 ans

Expérience en cabinet d'expertise comptable : 7 ans



Habituée au management et au travail en équipe et transverse.

Impliquée, rigoureuse, agile, je m'adapte aux situations et aime apprendre.



Le poste que j'occupe habituellement est celui de Responsable Administratif et Financier mais orienter ma carrière vers le Contrôle de Gestion me tente très fortement.



Grande envie et grande volonté de relever un nouveau challenge et découvrir une nouvelle branche d'activité.



Disponible immédiatement - Mobilité France au sud d'une ligne passant par Nîmes et Toulouse



Mes compétences :

Contrôle interne

Management

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Bureautique

Fiscalité

Reporting

Contrôle de gestion

Budget

SAP

Capacité d'adaptation

Rigueur

Dynamisme

DAF

Autonomie

Management d'équipe

Consolidation

Résistance stress

Sage X3