Fabienne SANCHEZ

Mon métier :

Conseiller, accompagner, informer, recruter, animer, valoriser.... L'entreprise et l'humain.

http://www.ice-conseil.jimdo.com



J'accompagne LES PARTICULIERS ET LES ORGANISATIONS dans l'émergence et le développement de leurs stratégies.



Pour la co-construction d'hypothèses professionnelles pertinentes et réalistes, je mets à votre disposition :



- Mes expériences du recrutement, du conseil, de l’accompagnement et de la mise en relation, ainsi que ma connaissance des dispositifs liés à l'emploi et au développement des entreprises



- 15 ans d'accompagnement de projets B2B, dans des fonctions commerciales, management, gestion



- Ma connaissance des principales fonctions et de l'organisation de l'entreprise, augmentée et mise à jour récemment par un 3è cycle en management à EMLyon



Je vous propose une approche pragmatique et personnalisée qui nous permettra de développer une vision globale, stratégique et humaniste.



L'ambition du résultat, soutenue par un réel intérêt pour l’innovation managériale structurante, favorisera le travail collaboratif, le développement des potentiels humains en emploi ou en transition professionnelle, la créativité et la performance de l'organisation.

__________________________________________________________________________________



*Entretiens individuels : Accepter le changement - Valoriser sa force de production - Imaginer l'avenir - Réaliser l'avenir ; élaboration de projets professionnels ; préparation aux entretiens...



**Coordination de projets emploi-formation ; recrutement ; enjeux RH et stratégie d'entreprise ; vision stratégique du dirigeant ; outils et pratiques d'animation et de management...



***Public éloigné de l'emploi : Animation sur les notions de coresponsabilités et les représentations de l'entreprise.



Mes compétences :

Entretiens d'embauche

Sourcing

Recrutement

Management

Accompagnement

Formation