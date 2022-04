Fabienne SCHNEIDER

Responsable finance / contrôle de gestion



J'accompagne des sociétés de taille et culture différentes dans leur évolution (modification d’actionnariat, analyses de la performance, etc.).



J'ai une expérience significative en audit, finance et contrôle de gestion dans des sociétés et groupes français et multinationaux, dans les secteurs de de la biologie, de la construction, de la fabrication de produits phytosanitaires et de la gestion des déchets.



Ma valeur ajoutée :

- optimiser la valeur apportée par la fonction finance au business ;

- accompagner les sociétés dans leurs évolutions conjoncturelles et structurelles ;

- travailler dans des environnements matriciels complexes, multi-sites et multiculturels ;



J'aime travailler avec des personnes différentes (« facilitateur ») afin de réaliser les objectifs et d’accompagner le cas échéant la conduite du changement. J’ai une forte capacité à écouter et comprendre les problématiques de mes interlocuteurs.



Dynamique et axée sur les résultats, je sais retenir une approche pragmatique pour résoudre les problématiques rencontrées.



Motivée par les environnements multiculturels, je parle couramment anglais.



Mes compétences :

Utilisation de Business Object/Web BI, HFM/Hypério

TOEIC 04 2017 : score 980.