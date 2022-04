Fabienne SERRA

Depuis plus de 20 ans les salariés et dirigeants de la région Rhône Alpes issus de secteurs variés comme la recherche et l'innovation, l'industrie ou les services me font confiance pour les accompagner et les aider dans le développement de leurs Ressources Humaines et de leurs talents :

- Évaluations des compétences - recrutement

- Accompagnement en management et cohésion d'équipe

- Techniques de communication relationnelle -

- Coaching Managers et dirigeants

- Bilans de compétences - bilans professionnels - Évolution professionnelle

- Résolution de conflits

- Gestion du stress, accompagnement dans les moments critiques

- Motivation, épanouissement et bien être au travail

- Gestion des RH par par une approche constructive et la recherche de bien être des salariés

Diplômée:

Formation supérieure en Management Stratégique des Ressources humaines et en Communication d'entreprise

Certifiée :

Coach professionnelle par l'Institut de Coaching International de Genève

Process Com par Kahler Communication France,

DRSO (Diagnostic de Résonance des Structures et des Organisations) par Kahler Communication France

CRO (Consultation de Recentrage Opérationnel en situation de stress) par Gilles Pellerin



Mon accompagnement s'appuie sur 3 axes :

- la qualité de la relation et de l'écoute (accompagnement personnalisé)

- une approche pragmatique qui vise des objectifs réalistes et qui s'adapte au potentiel de chacun

- une éthique : confidentialité, déontologie, bienveillance et approche constructive



Mes compétences :

Gestion du stress

Médiation

CONSEIL RH

BILAN PROFESSIONNEL

Recrutement

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Coaching

Accompagnement RH

Accompagnement de dirigeants

Bilan de compétences

Epanouissement professionnel

Motivation au travail

Repositionnement professionnel

PERFORMANCE DES RH

BIEN ËTRE AU TRAVAIL