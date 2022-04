Créé en 2007 STRATEGIE COMMUNICATION, cabinet conseil indépendant dirigé par Fabienne SIRE THOMAS, accompagne les entreprises à travers un partenariat sur-mesure exclusif.



Nous intervenons dans le développement de concepts marketing créatifs, nous mettons en place les solutions communication adaptées, nous soutenons la stratégie d’entreprise et les programmes d’innovation et de création produits tant au niveau conceptuel que graphique.



Nos talents s’expriment dans des domaines variés avec une expertise très forte auprès des industries agroalimentaires, arômes et parfums grâce à une expérience métier développée pendant de nombreuses années au sein de groupe internationaux majeurs.